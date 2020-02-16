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’da korkutan ! son dakika olarak geçti! AFAD ve son depremler listesi…

ve tarafından geçilen son dakika haberine göre, Bestek’te saatler 15.30’u gösterdiğinde 6.0 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntının Hakkâri Şemdinli’ye 1465.2 uzaklıkta olduğu belirtilendi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 16:12 ABONE OL
İran’da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, İran Bestek'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saatler 15.30'u gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntının yerin 16.5 kilometre altında olduğu belirlendi.

İRAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 15.30 sularında İran Bestek'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Hakkâri Şemdinli'ye 1465.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 16.5 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

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İran’da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
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