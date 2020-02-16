İran’da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, İran Bestek'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saatler 15.30'u gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntının yerin 16.5 kilometre altında olduğu belirlendi.

İRAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 15.30 sularında İran Bestek'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Hakkâri Şemdinli'ye 1465.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 16.5 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

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