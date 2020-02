Maraş’ı açma zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kıbrıs Türkü'nün ve Rumlar da dahil bölgenin refah seviyesi ile ekonomik hatta sosyal ve siyasi anlamda barış ikliminin artmasına vesile olacak şekilde artık kapalı Maraş'ın kapalısını kaldırmak lazım" dedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinde düzenlenen "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nın açılışında konuşan Oktay, 1974 öncesinde çok ciddi bir ekonomiye sahip, turizm merkezi olan Maraş'ın 1974'ten sonraki barış görüşmeleri çerçevesinde iyi niyetle tek taraflı olarak kapatıldığını ifade etti.

Maraş'ın bu sürede hayalet şehre dönüştüğünü söyleyen Oktay "Bu, insanın içini sızlatıyor. Dolayısıyla şu andaki haliyle sadece burada kaybeden Kıbrıs Türkü değil aslında iki toplum da Rumlar da dahil, burada önceden oteli olan, işletmesi olanlar da dahil, Kıbrıs Türkü de dahil her geçen gün ve her geçen saat ve dakika herkesin kaybettiği bir ortamdayız" dedi. Bu kaybın artık bitmesi gerektiğini dile getiren Oktay, "Çözüm aranır, iki toplumlu çözüm aranır, barış arzu ettiğimiz bir şeydir ama Allah'tan kork, dünyanın harika cazibe merkezi bir yeri yarım asır hayalet şehrine dönüştüremezsiniz. Burayı farelerin yaşadığı bir yer olarak tutmak Kıbrıs Türkü'ne, buradaki ailelere, buradaki insanların refahına, günlük yaşantısına, gençlerin ve çocukların geleceğine yapılabilecek en büyük kötülük" dedi.







Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ise Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağı olduğunun altını çizerek, buranın Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında kapalı bir askeri bölge olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaretinde KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacağı müjdesi verdi.

Bu arada, son zamanlarda Türkiye'ye yönelik çirkin suçlamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Maraş Açılımı Toplantısı'nın zamanlamasını yanlış bulduğunu açıklaması tepki çekti.







VAKIFLARIN HAKLARI KORUNACAK

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ecdat vakıflarının da haklarını koruyarak, kapalı Maraş'ı sivile açıp, bu kentin kültürlerin birlikte yaşadığı barış ve huzur kenti olmasını sağlayacağız " dedi. Feyzioğlu, "Kapalı Maraş sorununun çözümü, Kıbrıs sorununun çözümünde koçbaşı yapılmalıdır" dedi. Feyzioğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KKTC'den Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile her iki ülkeden üst düzey yetkililer ve STK temsilcileri katıldı.

