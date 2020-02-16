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: bunu konuşuyor! evinde !

Dünyanın konuştuğu haberi 'den geldi. İngiltere'de yaşayan ünlü televizyon sunucusu Flack Londra'daki dairesinde . 40 yaşındaki sunucu 2015 yılında sumaya başladığı Love Island adlı programla tanınmıştı. Caroline ayrıca ''The X'' adlı bir projede de yer alırken, 2014 yılında ''Strictly Come Dancing'' adlı yarışmada birinci olmuştu. Ailesi ölüm haberini doğrularken, aile avukatı ise Flack'in evinde intihar ettiğini belirtti. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından ülke gündeminde yer alan bu durum sonrası sevenleri yasa boğuldu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 16.2.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 07:59 ABONE OL
SON DAKİKA: İngiltere bunu konuşuyor! Ünlü sunucu evinde ölü bulundu!

'den gelen haberine göre; evinde . 40 yaşındaki ünlü sunucu Flack, Londra'daki dairesinde intihar etti. İntihar etmesinin sebebi henüz bilinmezken ailesi ölüm haberini doğruladı. İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz haber dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: İngiltere bunu konuşuyor! Ünlü sunucu evinde ölü bulundu!
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