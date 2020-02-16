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: Yarasalar araştırmacılara saldırdı! salgını yayılmaya devam ediyor!

ile ilgili ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Bu virüse sebep olduğu iddia edilen yarasaların araştırmacılara saldırdığı iddiası gündeme oturdu. Bugüne dek binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve her geçen süre boyunca da tehlikenin devam ettiği ile ilgili ortaya atılan bu iddia tüyler ürpertti. İddiaya göre; yasadışı hayvan satışı yapan pazardan değil, pazarın 280 metre uzağındaki gizli bir laboratuvarda başlamış olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni adıyla olan koronavirüs salgını hız kesmeden devam ediyor. Bir bilim dergisinin, araştırmacıların gizli laboratuvarlardaki yarasalar tarafından saldırıya uğramasından sonra yarasaların ve koronavirüs benzeri patojenlerin bağlantısını vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 16.2.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 12:48 ABONE OL
CORONA VİRÜS SON DAKİKA: Yarasalar araştırmacılara saldırdı! Covid-19 salgını yayılmaya devam ediyor!

'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan yeni adıyla ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Virüsün kaynağını bulmaya ve buna uygun aşı geliştirmeye çalışan araştırmacıların saldırıya uğraması sonucu bu yarasalar sebebiyle virüsün yayıldığı iddiası gündeme geldi. Çinli virüs uzmanları, gizli bir laboratuvarda yarasalar üzerinde deney yapan araştırmacıların, yarasa saldırısına uğramasıyla ölümcül koronavirüsün yayılmış olabileceğini ileri sürüyor. Bu iddia ile ilgili ortaya atılan en son iddialar arasında yerini alıyor.

İşte son dakika haberinin detayları!

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CORONA VİRÜS SON DAKİKA: Yarasalar araştırmacılara saldırdı! Covid-19 salgını yayılmaya devam ediyor!
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