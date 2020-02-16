CORONA VİRÜS SON DAKİKA: Yarasalar araştırmacılara saldırdı! Covid-19 salgını yayılmaya devam ediyor!

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan koronavirüs yeni adıyla Covid-19 ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Virüsün kaynağını bulmaya ve buna uygun aşı geliştirmeye çalışan araştırmacıların saldırıya uğraması sonucu bu yarasalar sebebiyle virüsün yayıldığı iddiası gündeme geldi. Çinli virüs uzmanları, gizli bir laboratuvarda yarasalar üzerinde deney yapan araştırmacıların, yarasa saldırısına uğramasıyla ölümcül koronavirüsün yayılmış olabileceğini ileri sürüyor. Bu iddia corona virüs ile ilgili ortaya atılan en son iddialar arasında yerini alıyor.

İşte son dakika haberinin detayları!