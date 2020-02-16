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’nın yalnız anneleri

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Srebrenitsa’nın yalnız anneleri
Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini kaydetmiş çok sayıda anne, savaştan sonra döndükleri Srebrenitsa'da bir başlarına yaşayıp eski fotoğraflar ve anılarla teselli buluyor. Mezarlar, anneleri Srebrenitsa'da tutuyor. Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını, eşlerini, babalarını ya da erkek kardeşlerini kaybeden onlarca anne, yalnız başlarına sevdiklerine yeniden kavuşacakları günü bekliyor. Soykırımda kaybettikleri ve önceki gün kabirleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bulunan sevdiklerine yakın olmak için Srebrenitsa'ya dönen çok sayıda anne, savaştan önce yakınlarıyla birlikte mutlu bir şekilde yaşadıkları evlerinde artık eşyalara sinmiş kokular ve evin dört bir yanına astıkları fotoğraflarla avunuyor.
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Srebrenitsa’nın yalnız anneleri
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