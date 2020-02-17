6 toplu mezarda 6 bin ceset çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Burundi'de 1972'deki katliamdan kalma toplu mezarlarda 6 binden fazla cesedin bulunduğu bildirildi. Doğruluk ve Uzlaştırma Komisyonu Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, hükümetin, 1972'de Hutu etnik grubunu hedef alan olayların aydınlatılması için ocakta kazı çalışması başlattığını belirtti. Karusi bölgesindeki 6 toplu mezarda 6 bin 32 kurbana ait ceset ve kalıntılar ile on binlerce merminin bulunduğunu bildiren Ndayicariye, kurbanların kimliğinin tespiti için giysi, gözlük ve tesbihlerin kullanıldığını kaydetti. Şu ana kadar ülke çapında 4 binden fazla toplu mezar ve 142 binden fazla ceset bulundu.