Batı Trakya’dan Pavlopulos’a sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

BATI Trakya'daki Türk toplumuna sistematik şekilde asimilasyon politikası uygulayan Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Türkleri yok sayan açıklamaları bardağı taşırdı. Pavlopulos'un Rodop şehrindeki bir ziyaretinde, Türk azınlığın milli kimliğini inkar ederek, Türk toplumunun dini bir azınlık olduğunu ayrıca azınlık mensuplarının ise Müslüman Yunanlardan oluştuğunu ileri sürmesi infiale yol açtı. Batı Trakya'daki STK'lar ve bir çok Türk siyasi kuruluşu, Pavlopulos'un açıklamalarına yönelik kınama mesajları yayınladı.