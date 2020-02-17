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’dan Pavlopulos’a sert tepki

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Batı Trakya’dan Pavlopulos’a sert tepki
BATI Trakya'daki Türk toplumuna sistematik şekilde asimilasyon politikası uygulayan Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Türkleri yok sayan açıklamaları bardağı taşırdı. Pavlopulos'un Rodop şehrindeki bir ziyaretinde, Türk azınlığın milli kimliğini inkar ederek, Türk toplumunun dini bir azınlık olduğunu ayrıca azınlık mensuplarının ise Müslüman Yunanlardan oluştuğunu ileri sürmesi infiale yol açtı. Batı Trakya'daki STK'lar ve bir çok Türk siyasi kuruluşu, Pavlopulos'un açıklamalarına yönelik kınama mesajları yayınladı.
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Batı Trakya’dan Pavlopulos’a sert tepki
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