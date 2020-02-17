Son Dakika: BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler'den İdlib için bir son dakika çağrısı geldi. BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı İdlib için ateşkes çağrısı yaptı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yazılı açıklama yaparak, Suriye'nin kuzeybatısı İdlib'de devam eden krizin "dehşete düşüren" yeni bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 900 bin kişinin çatışmalar ve saldırılar nedeniyle yerlerinden edildiğini belirten Lowcock, yerlerinden edilen Suriyelilerin kamplar dolu olduğu için dondurucu soğukta dışarda kaldığına dikkati çekti.

Lowcock, annelerin çocuklarını sıcak tutabilmek için plastik yaktığına ve bebeklerin soğuktan öldüğüne vurgu yaparak, hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanlarının rastgele hedef alındığını kaydetti.

Okul ve hastanelerin kapandığını anımsatan Lowcock, çökmek üzere olan temel altyapı ve salgın hastalık riski konusunda da uyarılarda bulundu.

Lowcock, insani yardım çalışanlarının da hedef alındığı ve hayatını kaybettiğini belirterek, "21'inci yüzyılın en büyük insani felaketi ancak BM Güvenlik Konseyi ve nüfuz sahibi diğerlerinin bireysel çıkarlarını bir kenara bırakıp, insanlık için ortak adım atmasıyla önlenebilir ve tek seçenek ateşkes." ifadelerini kullandı.