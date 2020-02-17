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’den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor! nedeniyle 71 yaşındaki kadın ve çocuğu bıçakladılar

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm bölgeye yayılan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının bir anda yayılması ile birlikte çok sayıda ülke vatandaşlarını Çin’den tahliye etmiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Her geçen gün ölü ve enfekte sayısının arttığı koronavirüs ile ilgili Çin’den gelen son görüntüler ise adeta dehşete düşürdü. Virüsün korkusunun dünyada nasıl yayıldığı ise Çin’de bir süpermarkette yaşanan olayla tekrar görüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 09:26 ABONE OL
Çin’den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor! Corona virüsü nedeniyle 71 yaşındaki kadın ve çocuğu bıçakladılar

İlk olarak 'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde bölgeye yayılan koronavirüs, şuana kadar 1700'ün üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Toplamda 70 binin üzerinde insanda görülen salgın dünyaya korku yaymaya devam ederken, Çin'den gelen son görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. Bir süpermarkette rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi. Temel tıbbi ihtiyaçların azalmaya başladığı Jiangsu'da şiddet olayları artış gösterirken, 71 yaşındaki yaşlı bir kadın ve bir çocuk markette bıçaklandı. İşte haberinin ayrıntıları…

KORONA KÂBUSU ÇİN'DE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR!

Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline hızlıca yayılan ölümcül salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili son iddia çok konuşulacak gibi. Vaka sayısı ve can kaybı her geçen gün yükselirken, karantina altındaki şehirlerde endişe tavan yaptı.

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Çin’den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor! Corona virüsü nedeniyle 71 yaşındaki kadın ve çocuğu bıçakladılar
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