Çin’den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor! Corona virüsü nedeniyle 71 yaşındaki kadın ve çocuğu bıçakladılar

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde bölgeye yayılan koronavirüs, şuana kadar 1700'ün üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Toplamda 70 binin üzerinde insanda görülen salgın dünyaya korku yaymaya devam ederken, Çin'den gelen son görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. Bir süpermarkette rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi. Temel tıbbi ihtiyaçların azalmaya başladığı Jiangsu'da şiddet olayları artış gösterirken, 71 yaşındaki yaşlı bir kadın ve bir çocuk markette bıçaklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KORONA KÂBUSU ÇİN'DE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR!

Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline hızlıca yayılan ölümcül salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili son iddia çok konuşulacak gibi. Vaka sayısı ve can kaybı her geçen gün yükselirken, karantina altındaki şehirlerde endişe tavan yaptı.