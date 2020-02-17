Dünyada vicdanın sesi Türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda Filistin konusunda duyarlılığı artırmak için Pakistan heyetine armağan ettiği "Yüzyılın İşgali: Tek taraflı planların gölgesinde Filistin" kitabında sözde Barış Planı'nın Filistin'in egemenlik haklarını ihlal edeceği vurgulanıyor. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan kitabın son sözünde ise Türkiye'nin şu çağrıları yer alıyor: "Uluslararası hukuka, BM ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olan bu plan başarısız olmaya mahkûmdur ve uygulanabilirliği yoktur. Oldu-bitti anlayışıyla hazırlanan söz konusu plan ile Filistinlilerin egemenlik hakları ihlal edilmektedir. Bu nedenle barış değil bir işgal planıdır. Kudüs'ün çok dinli yapısını ortadan kaldırmakta ve kültürel soykırımın önünü açmaktadır." İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önsözünü, yazdığı kitapta 5 başlık şöyle: topraksal, güvenlik ve dini düzenlemeler, Filistin devleti, Filistinli mülteciler. Kitapta Filistin'in egemenlik hakları, barış için 4 temel ilke ile ilgili prensipler de sıralanıyor.