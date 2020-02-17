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“Türkiye ile anlaşmanın hedefi gayet açık”

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
“Türkiye ile anlaşmanın hedefi gayet açık”
ULUSLARARASI tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es- Serrac, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladık ve hedefleri de gayet açık. Karşı tarafın yaptığı gibi halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik" ifadelerini kullandı. Öfke Volkanı Operasyonu kahramanlarına şükranlarını ifade eden Serrac, Libyalı taraflar arasında kabul edilen ateşkese ve Berlin Konferansı kararlarına uyduklarını anlattı.
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“Türkiye ile anlaşmanın hedefi gayet açık”
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