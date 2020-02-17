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'nin adımı Rumları korkuttu

ile Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin () 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasına yönelik adımı Rumların tepkisini çekmeye devam ediyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 15:15 ABONE OL
Türkiye'nin Kapalı Maraş adımı Rumları korkuttu

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş ile ilgili atılan adımları, "Türkiye'nin meydan okuma hareketi" olarak niteledi. Anastasiadis, Maraş'ın açılma sürecinde diplomatik adımlar atacaklarını belirterek, "Eli kolu bağlı kalmayacağız" dedi.

"Türklerin Kapalı Maraş'taki tahrik edici faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek" diyen Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rum lider, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gerek karadaki gerek Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlali kabul edilemezdir.

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Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir" diye konuştu.

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Türkiye'nin Kapalı Maraş adımı Rumları korkuttu
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