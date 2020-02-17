Umut 3 yeni ilaçta

Çin'de patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 66 gün geride kaldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle gözetim altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu bildirildi. Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong'da olmak üzere 1669'a yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272'sinin durumu ağır olmak üzere, 69 bin 256'ya çıktı. Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 145 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtti. Söz konusu ilaçlardan da 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.Çin, virüsün yayılmasını önlemek için önlemler almaya devam ediyor. Çin Merkez bankası, Kovid-19'un banknotlar yoluyla yayılmasını önlemek için dezenfekte işleminden geçirilerek, piyasaya sürülmeden önce 14 gün bekletildiğini duyurdu.ALMANYA'DA 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Görüşme ilgili Twitter'dan bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye koronavirüs nedeniyle tekrar taziyelerimizi ilettik. İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik" ifadelerini kullandı.JAPONYA'DA, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 70 kişide daha virüs tespit edildi. Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu gemide, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 355'e çıktığı bildirildi. Gemiden tahliye edilen ABD vatandaşı 40 yolcu ise geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere alınarak havalimanına götürüldü.

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