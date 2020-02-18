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AA duyurdu: yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor! Çin'deki Türk öğretmen 'dan açıklaması!

yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor! haberine göre virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1869'a çıktı. Son 24 saatte Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 98'i buldu. Anadolu Ajansı tarafından aktarılan verilen doğrultusunda Çin'deki tablonun ne kadar kötü olduğu gözler önüne seriliyor. Tam 141 bin 552 kişi de müşahade altında tutuluyor. Öte yandan Çin'in Xi'an şehrinde yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan 27 yaşındaki , eşiyle birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldıklarını ifade etti. Sosyal medyadan paylaştığı videolarla da tanınan Burak Teoman, öğretmenlerin 25 gündür okula gitmediğini belirtti. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 07:02 ABONE OL
AA duyurdu: Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor! Çin'deki Türk öğretmen Burak Teoman'dan son dakika açıklaması!

Tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 () nedeniyle Çin'de ölümler her geçen gün artıyor. İlk olarak Vuhan'da ortaya çıkan daha sonra farklı şehirlere de bulaşan yüzünden ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Pazar günü de Avrupa kıtasında ilk corona virüsü ölümü gerçekleşti. Fransa'da bulunan bir Çinli turist Kovid-19 yüzünden yaşamını yitirdi. bilgisine göre Çin'de öğretmenlik yapan da Türkiye'ye dönme kararı aldı; Teoman bulundukları evden sadece 2 günde bir çıkmalarına izin verildiğini ifade etti.

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AA duyurdu: Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor! Çin'deki Türk öğretmen Burak Teoman'dan son dakika açıklaması!
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