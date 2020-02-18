AA duyurdu: Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor! Çin'deki Türk öğretmen Burak Teoman'dan son dakika açıklaması!

Tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) nedeniyle Çin'de ölümler her geçen gün artıyor. İlk olarak Vuhan'da ortaya çıkan daha sonra farklı şehirlere de bulaşan corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Pazar günü de Avrupa kıtasında ilk corona virüsü ölümü gerçekleşti. Fransa'da bulunan bir Çinli turist Kovid-19 yüzünden yaşamını yitirdi. Son dakika bilgisine göre Çin'de öğretmenlik yapan Burak Teoman da Türkiye'ye dönme kararı aldı; Teoman bulundukları evden sadece 2 günde bir çıkmalarına izin verildiğini ifade etti.