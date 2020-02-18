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ABC televizyonu polis baskınına açtığı davayı kaybetti

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
ABC televizyonu polis baskınına açtığı davayı kaybetti
Avustralya'da kamu yayın kurumu ABC'nin ofisine yapılan polis baskını ve aramalar nedeniyle hükümete karşı açtığı davayı kaybetti. Avustralya Federal Mahkemesi, ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikteki yayınlar gerekçe gösterilerek yapılan aramaların yasal olduğuna hükmetti. Polis, ABC'de 2017'de yayımlanan Avustralya Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin gizli belgelerin yer aldığı haberler nedeniyle, geçen yıl temmuzda kurumun ofisine baskın düzenlemiş ve haberlere kaynaklık eden binlerce sayfalık belgeye el koymuştu. Polisin basın özgürlüğü ve gazetecilerin kaynaklarını gizli tutma hakkına ilişkin anayasal ilkelere aykırı hareket ettiğini savunan ABC, konuyu yargıya taşımıştı.
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ABC televizyonu polis baskınına açtığı davayı kaybetti
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