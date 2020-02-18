ABD, vatandaşlarını tahliye ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen ve toplamda 3 bin 711 kişiyi barındıran "Diamond Princess" isimli dev yolcu gemisi, 3 Şubat'tan beri limanda karantina altında. Dün gemide 99 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Ruh durumlarının gittikçe kötüye gittiği öğrenilen yolcular arasında bulunan 400 civarı ABD vatandaşı, ülkelerinin yolladığı uçakla tahliye edildi. Gemide bulunan bir Rus vatandaşı kadında da virüs tespit edildi. Böylece ilk kez bir Rus virüse yakalanmış oldu. Princess Group yolcularına bir haftalık 12-16 bin dolarlık ücretlerinin iade edileceği taahhüdünde bulundu.