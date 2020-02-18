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iddiası sonunu getirdi! 'de izci teşkilatı iflasa başvurdu

'nin en eski sivil örgütlerinden biri olan (Boy Scouts of America), geçmişte izci kamplarındaki çocuklara yönelik iddialarının ortaya çıkaracağı tazminat taleplerini karşılayabilmek üzere iflas başvurusunda bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.2.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 14:38 ABONE OL
Cinsel taciz iddiası sonunu getirdi! ABD'de izci teşkilatı iflasa başvurdu

Teşkilat, ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki federal mahkemeye yaptığı başvuruda, kurum aleyhine açılan geçmişe dönük cinsel taciz davalarında olası tazminat cezalarını karşılamak üzere Federal İflas Yasası'nın 11. Maddesi kapsamında fon oluşturulmasını talep etti.

Başvuruda, gerektiğinde fona iletilmek üzere teşkilata ait 1 ila 10 milyar dolarlık varlığın satışa çıkarılması istendi.

Teşkilattan yapılan açıklamada, eyaletlerdeki izci örgütlenmelerinin, ayrı tüzel kişilikler olduğundan iflas sürecine dahil edilmeyeceği ve izcilik faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

CİNSEL TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kuruluşun iflas başvurusu, New York, Arizona, New Jersey ve Kaliforniya eyaletlerinin cinsel taciz suçlarında zaman aşımı kuralını kaldıran düzenlemeleri kabul etmesinin ardından geldi.

1910 yılında kurulan ve ABD'nin en eski sivil örgütlenmelerinden biri olan Amerikan İzci Teşkilatı, Katolik Kilisesi gibi son dönemde geçmişe dönük cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çocuk izcilere yönelik muhtelif cinsel istismar vakalarındaki sorumluluğu nedeniyle kuruluş aleyhine ABD'nin farklı kentlerinde açılmış ve açılma aşamasında olan yüzlerce dava bulunuyor.

İddiaların büyük çoğunluğu ülkede izci eğitiminin popüler olduğu 1960'lı, 70'li ve 80'li yıllara dayanıyor.

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Cinsel taciz iddiası sonunu getirdi! ABD'de izci teşkilatı iflasa başvurdu
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