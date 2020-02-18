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’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bulundu

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bulundu
ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya'daki ormanda bulundu. 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973'te kaybetti. McKenna, 47 yılın ardından Finlandiyalı Marko Saarinen'in Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile temasa geçerek kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı. Saarinen, mavi taşlı gümüş yüzüğü ocak ayında Finlandiya'nın Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken buldu.
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ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bulundu
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