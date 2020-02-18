Avrupa terörle mücadeleyi Türkiye’den öğreniyor

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Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Karadağ'daki polislere yönelik terörle mücadele eğitim programı düzenlendi. Danilovgrad Polis Akademisi'nde bir hafta süren eğitime katılan Karadağlı polisler, Türkiye'den gelen meslektaşlarının, terör saldırılarının önlenmesi ve saldırının gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenler konusundaki tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu. 27 ülkeye teorik ve uygulamalı olarak eğitim veren Türk polisi, program kapsamında davranış analizi, suçluyu hareketlerinden tespit etmek, risk analizi, güvenlik sistem ve cihazları, arama kontrol ve noktaları, aynı zamanda atış eğitimleri dersleri verdi. Danilovgrad Polis Akademisi Öğretim Elemanı Pavle Vratnica da Karadağlı polislerin, bu eğitim sayesinde Türk meslektaşlarının tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandıklarını vurguladı.