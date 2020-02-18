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Darbeci Hafter'den 'na ikinci saldırı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri bağlı milisler, başkent 'taki limana yine düzenledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.2.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 23:14 ABONE OL
Darbeci Hafter'den Trablus Limanı'na ikinci saldırı

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerce yürütülen "Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı bir kez daha roketlerle hedef aldığını söyledi.

Mecei, Hafter milislerinin Libyalıları bezdirmek ve ülkenin durumunu daha da karmaşık bir hale getirmek için Trablus Limanı'na tekrar saldırdığını ifade etti.

Hafter'e bağlı milisler, bugün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.

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Darbeci Hafter'den Trablus Limanı'na ikinci saldırı
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