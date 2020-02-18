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'de şoke eden zincirleme ! 30 araç birbirine girdi

'de yaşanan inanılmaz görenleri adeta şoka uğrattı. Her şey o kadar ilginç şekilde gerçekleşti ki hayretler içinde kalmamak elde değil. Ülkenin Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolundaki tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 12:01 ABONE OL
Güney Kore'de şoke eden zincirleme kaza! 30 araç birbirine girdi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, aralarında nitrik asit taşıyan bir tırın olduğu 30 civarında aracın karıştığı kazada, arama ekipleri iki kişinin daha cesedine ulaştı.

Dün yaşanan kazada, nitrik asit taşıyan bir tır, tünel içinde daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarpmıştı. Kazanın ardından çevreye yayılan tırın tankerindeki nitrik asit, arkadan gelen yeni araçların tıra çarpmasıyla alev almıştı.

30 aracın hurdaya döndüğü tünel girişindeki feci zincirleme kaza kamerada | Video

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

30 civarında aracın karıştığı zincirleme kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6'sı ağır 43 kişi yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından tünelde çıkan yangın nedeniyle güvenlik kameraları tahrip olurken, bölgeyi kaplayan duman kurtarma faaliyetlerini zorlaştırmıştı.

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Güney Kore'de şoke eden zincirleme kaza! 30 araç birbirine girdi
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