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Hafter milisleri roketli saldırılara başladı!

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler 'na düzenliyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.2.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 15:25 ABONE OL
Hafter milisleri roketli saldırılara başladı!

Libya'nın Başkenti Trablus'un kuzeyinde bulunan ve dünkü 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.

10 ROKET DÜŞTÜ

En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter'e bağlı milislerin geçen hafta Trablus'un güney bölgelerine düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Hafter milisleri roketli saldırılara başladı!
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