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'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne örüldü

'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde, Başkanı 'ın ziyaretinden önce gecekondu mahallesinin önüne inşa edildi. Mahalle sakinleri, duvara yapılan harcamanın daha yararlı işler için kullanılabileceğini ifade ederken, hükümet yetkilisi ise, duvarın gecekonduları saklamak için değil, güvenlik gerekçesiyle örüldüğünü öne sürdü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.2.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 21:36 ABONE OL
Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Trump ve eşi Melania Trump'ın Hindistan ziyareti öncesinde Ahmedabad'da 2 binden fazla kişinin ikamet ettiği gecekondu mahallesinin önündeki yolun 500 metrelik kısmına 1,2 metre yüksekliğinde tuğladan duvar örüldü.

Çok sayıda siyasi lider, duvarın, Trump'ın konvoyunun önünden geçmesi beklenen gecekondu mahallesini saklamak amacıyla örüldüğünü belirtti.

Mahalle sakinleri, duvara yapılan harcamanın daha yararlı işler için kullanılabileceğini ifade etti.

Hükümet yetkilisi Bijal Patel, duvarın gecekonduları saklamak için değil, güvenlik gerekçesiyle örüldüğünü öne sürdü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 24-25 Şubat'ta Hindistan'ı ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

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Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü
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