İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı

İsrail basınında yer alan haberlerde, aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik eden Glick'in kuralları çiğnediği gerekçesiyle İsrail polisince Harem-i Şerif'in avlusunda gözaltına alındığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarılan Glick'in yakındaki bir polis merkezine götürüldükten kısa süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Adı sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla anılan Haham Glick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapmıştı.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.