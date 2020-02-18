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Kalitesiz maskeye ömürboyu hapis

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Kalitesiz maskeye ömürboyu hapis
Çin, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için elinden geleni yaparken, Pekin yönetimi sert önlemler alıyor. Virüse yakalananları bildiği halde bildirmeyenlerin ölümle cezalandırılabileceği vurgulandı. Diğer yandan maske sıkıntısı çekilen ülkede kalitesiz maske üretenlere ömür boyu hapis verilebileceği ifade ediliyor. Sadece Çin değil, bölgedeki diğer ülkeler de önlemler alıyor. Güney Kore'nin, maske istifleyenleri 42 bin dolar para veya 2 yıla yakın hapis cezası istemiyle yargılayacağı belirtiliyor.
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Kalitesiz maskeye ömürboyu hapis
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