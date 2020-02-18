Rus savaş uçakları 2 hastaneyi vurdu

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Russavaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 hastaneyi hedef aldı. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib'de Kefrenbil beldesi ile Bsankol, Musibin, Erbain, Rami ve Has köyleri, batı Halep kırsalında da Daret İzze ilçesi, Etarib beldesi ve Tukad köylerini vurdu. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları, Daret İzze'deki bombardımanda Firdevs ve Kinana hastanelerini hedef aldı.Saldırı sonucu 2 hastane tamamen hizmet dışı kalırken, 1 hastane bekçisi yaralandı. Batı Halep kırsalının bir bölümünü ele geçiren Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Afrin-İdlib bağlantısını koparabilmek için Daret İzze'ye ilerlemek istemesi halinde, ilçeye Rus hava saldırılarının artabileceği bildiriliyor.