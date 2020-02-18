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'dan açıklaması

'dan hakkında bir açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, ' ile İdlib'de gerilimin azaltılması konusunda anlaşmalara bağlılığımızı belirttik' denildi.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 20:04 ABONE OL
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması

Türk ve Rus heyetleri arasında iki gündür Moskova'da devam eden İdlib görüşmelerine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Açıklamada, "Türkiye ile İdlib'de gerilimin azaltılması konusunda anlaşmalara bağlılığımızı belirttik" denildi.

TÜRKİYE'NİN TEZLERİ İLETİLMİŞTİ

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, görüşmelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tezlerinin iletildiğini söylemişti.

Çelik, "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. İnsani felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşım. Bu da karşı tarafa iletildi. Heyet döndüğümüz zaman kapsamlı bir rapor verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Çelik'ten Moskova'daki İdlib görüşmesine ilişkin açıklama

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Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması
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