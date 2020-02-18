Son Dakika Haberi: Çin Devlet Televizyonu o görüntüleri paylaştı! O görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs, dünya için de bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kovid-19 nedeniyle her gün 100 civarında insan hayatını kaybederken, Çin'de şuanda ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya çıktı. Çin Devlet Televizyonu'nun bu sabah saatler 10.30'u gösterdiğinde yaptığı paylaşımlar tüm dünyayı hüzne boğdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÇİN'DEN GELEN GÖRÜNTÜLER DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Çin Devlet Televizyonu'nun paylaştığı görüntülerde; Koronavirüsle mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire ile oğlunun görüntüleri ise dünyayı ayağa kaldırdı.