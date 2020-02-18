Tebbun'dan Cezayirli direnişçilerin kafataslarını Fransa'dan alma sözü

Tebbun, Cezayir Ulusal Şehit Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cezayir'in şehitlerini andığımız bu kutlu günde, eski sömürgeciden hatıralarımızı ve şehitlerimizin kalıntılarını geri getireceğime dair sözümü yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de her yıl 18 Şubat Fransa sömürgesine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenler anısına Ulusal Şehit Günü olarak anılıyor.

Fransa'ın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatası bulunuyor.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19. yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı zamanlarda öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.