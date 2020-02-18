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Tuvalet kağıdı çalındı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Tuvalet kağıdı çalındı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılacağı endişesi taşıyan halkın stok yapmaya yönelmesiyle marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükenirken, maskeli hırsızlar 50 koli tuvalet kağıdı çaldı. South China Morning Post gazetesinin haberinde, biri bıçaklı 3 hırsızın, kentin Mong Kok bölgesinde 50 koli tuvalet kağıdı çaldığı belirtildi. Soyguna karışan 3 hırsızdan ikisi gözaltına alınırken, kolilerin bir kısmı mağazanın yakınlardaki bir evde ele geçirildi. Stok yapmak isteyen Hong Konglular marketlere akın etmişti.
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Tuvalet kağıdı çalındı
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