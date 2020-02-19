1.8 milyon insanı evsiz bıraktılar

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un "21'inci yüzyılın en büyük felaketi" diye nitelendirdiği İdlib'deki krizde Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayıp kenti kana bulayan Rusya ve Beşar Esad rejimi, 1.8 milyon sivili evsiz bıraktı. Rusya'nın, İdlib'de ateşkes ilan ettiği 12 Ocak'tan bu yana Esad rejimiyle düzenlediği saldırılarda toplam 258 sivil öldü. Son 1 yılda Türkiye sınırına zorla göç ettirilen sivil sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Esad, İdlib'in geri kalan bölgelerini de tüm nüfusunu boşaltarak ele geçirmeyi amaçlıyor. Sivillerin evlerini ellerinden alan rejim güçleri, mezarlıkları dahi tahrip ediyor. Rejim 52, Rusya ise 36 sağlık tesisini bombaladı.BirleşmişMilletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun, dehşet verici olduğunu belirterek "Dondurucu soğuk altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların bombalanması zalimce. Rejim ve destekçilerinin 1-16 Şubat arasında hava ve karadan yaptığı saldırılarda 18'i kadın, 35'i çocuk en az 100 sivilin öldü. Şu an hiçbir barınak güvende değil. Çok daha fazla insanın öldürülmesinden korkuyorum" dedi.

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