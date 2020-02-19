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1957’de kaybolan bulundu

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
1957’de kaybolan cüzdan bulundu
ABD'de, 63 yıl önce kaybedilen cüzdan, Ohio'da bir okulun duvarında bulundu. North Canton Orta Okulu'nun bekçisi Chas Pyle, geçen yıl bakım çalışmaları yaparken kırmızı bir çantanın dolabın arkasına sıkıştığını fark etti. İçindekileri araştırdıktan sonra okul, bu hafta çantanın okulun eski öğrencisi Patti Rumfola'ya ait olduğunu belirledi. Çantayı 1957'de kaybeden Rumfola, 2013'te yaşamını yitirmişti. Çantayı iade etmek için Rumfola'nın çocuklarıyla iletişime geçmeyi başaran okul, "Birçok kişinin Facebook'ta yaptığı araştırma sayesinde Patti'nin ailesine ulaşabildik" açıklamasını yaptı.
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1957’de kaybolan cüzdan bulundu
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