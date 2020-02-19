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Afganistan’da Gani’nin seçim zaferi resmileşti

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Afganistan’da Gani’nin seçim zaferi resmileşti
AFGANISTAN Seçim Komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin (70) göreve yeniden seçildiğini duyurdu. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, seçimin ilk turunu yüzde 50,64 oranında oy alan Eşref Gani kazandı. Gani'nin en güçlü rakibi Abdullah Abdullah'ın oy oranının ise yüzde 39,52'de kaldığı ve ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Bir diğer aday Gulbeddin Hikmetyar ise Abdullah'ın ardından üçüncü sırada yer aldı. Ancak seçimde Gani'nin gerisinde kalan Devlet Başkanı adayı Abdullah Abdullah ve ekibi, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.
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Afganistan’da Gani’nin seçim zaferi resmileşti
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