Almanya’daki Müslümanlar aşırı sağcı saldırılardan endişeli

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Müslümanların ülkede endişe duyduklarını ve kendilerini yalnız bırakılmış hissettiklerini söyledi. Daha önce 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ortaya çıktığına, geçen yıl aşırı sağcılar tarafından Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürüldüğüne işaret eden Mazyek, Federal Meclis'te Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti. İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de, yakalanan terör örgütü üyelerinin somut olarak camilere saldırı yapmayı planladıklarına işaret ederek, "Bu planlar ürkütücü" ifadesini kullandı. Son haftalarda camilere yönelik bomba tehditleri ve saldırılar yapıldığını anımsatan Kesici, "Çok endişeliyiz" dedi.