Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi hakkında ırkçılık soruşturması

Krefeld Savcılığı, boyama kitabında, Türk bayrakları sallanan bir düğün konvoyunda aracın içindeki fesli erkeklerin tabanca ile karikatürize edilmesi, yüzme havuzlarını doldurup görgüsüzce davranan Arap mültecilerin resmedilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, ''Boyama için Kuzey Ren-Vestfalya'' adlı kitapçıkların, geçen hafta AfD'lilerin Krefeld'deki bir etkinliğinde dağıtıldığı belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi basın sözcüsü, AfD'nin hazine yardımlarının yanlış kullanıp kullanmadığını meclisin inceleme kararı aldığını bildirdi.

AfD'den yapılan açıklamada ise yapılan eleştirilerin "sanat ve hiciv özgürlüğüne saldırı" olarak görüldüğü ifade edildi.