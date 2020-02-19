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Bakan , heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt , heyeti ile görüştü. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile Ankara'da bir araya geldiğini belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 15:25 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile görüştü. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile Ankara'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştük. Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rollerini desteklediğimizi belirttik. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG'nin verdiğini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü
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