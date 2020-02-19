BM, Türkiye - Libya anlaşmasını onaylayacak

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Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile vardığı deniz mutabakatı anlaşması Yunanistan'da panik yaratmaya devam ediyor. Yunan basınındaki haberlerde Türkiye'nin Libya hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlendiği mutabakatın koordinatlarının BM tarafından tescil edileceği yazıldı. Koordinatların tescil edilmesiyle Türkiye'nin "her an Girit ve Rodos adaları açıklarına araştırma ve sismik gemileri göndereceğinden" endişe duyan Atina'nın, söz konusu koordinatlara BM nezdinde itiraz etmeye hazırladığı öne sürüldü. Yunan basını, bu koordinatların BM'de tescil edilmesiyle Yunan hükümetinin bir dizi yeni diplomatik ataklara hazırlandığını belirtirken; Yunan hükümetine yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Atina, Türkiye-Libya mutabakatında belirtilen koordinatlara itiraz etmeye de hazırlanıyor. Bu arada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'in Trablus Limanı'na saldırması sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi. Libya Limanlar Müdürlüğü, bu sırada limanda Türk gemisi olmadığını bildirdi.