Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

’de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına snowboarcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboarcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 14:12 ABONE OL

Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboarcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü. Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı. Kadınlar bölgeye çağırılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth'un kaskındaki kamera kaydetti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN