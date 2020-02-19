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Herkes sussa da Türkiye yanınızda

’de rejim ve destekçileri yine sivilleri hedef aldı. ve Türk yardım kuruluşları ise çevresinde mazlumların umudu olmaya devam ediyor

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Herkes sussa da Türkiye yanınızda
Suriye'de Rus savaş uçakları, dün sabah saatlerinden itibaren Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi ve çevresini hedef aldı. Ebzimo'da 3 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, Dana ve Kefrenbil beldelerine topçu saldırısı düzenledi. Rejimin, Türkiye sınırına 5 km mesafedeki Dana'ya yaptığı 8 top atışında 1 sivil yaşamını yitirdi. Esad güçlerinin saldırılarında hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanlarının rastgele hedef alındığı için bölgedeki birçok okul ve hastane kapalı tutuluyor. Temel altyapı sistemleri zarar gördü. Salgın hastalık riski ve sivillerin barınma ve ısınma sorunu endişe verici boyutlara ulaştı. Başını sokabilecek bir çadır bulabilen anneler çocuklarını sıcak tutabilmek için tekerlek ve plastik yakıyor.

MEHMETÇİK HAZIR
Rejimin Halep'in batısı ve kuzey batısında ilerleyişini engellemek isteyen TSK, bölgede rejim saldırıalrı yüzünden boyaltılan onlarca köye üs kurdu. Türk yardım kuruluşları da çalışmalarını sürdürüyor.
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