Kadın fotoğraflarıyla İsrail’i hacklediler

İsrail basınındaki haberlere göre Hamas, İsrail askerlerini hackledi. Çıkan haberlere göre Hamas, İsrailli askerlerin telefonlarına bir yazılım yükleterek hem ortam dinlemesi hem de yer tespiti yaptı. Yazılımı telefonlarına yükletmek için ise kendilerini kadın olarak tanıtıp, kadın fotoğrafları göndererek İsrailli askerleri kandırdı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki habere göre de Hamas üyeleri oluşturdukları sahte sosyal medya hesaplarında kendilerini kadın olarak tanıtıp İsrailli askerlere ulaştı. Hamas üyeleri, İsrailli askerlerden fotoğrafların ve iletişimin devamı için bir yazılım yüklemelerini istedi. Yazılımı indiren İsrailli askerlerin böylece tam konumları Hamas'ın eline geçti. Bu yazılım aynı zamanda ortam dinlemesi de yapabiliyordu. İsrail ordusu şimdi yazılımı indirmiş olan onlarca askere ulaşarak telefonlarını teslim etmesini istiyor.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Hamas, bu fotoğraf da dahil bazı fotoğraflarla sahte sosyal medya profilleri yaratarak İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) askerlerinin telefonlarını hack'lemeye çalıştı. İsrail istihbaratı bu komployu öğrendi, kötü amaçlı yazılımı takip etti ve Hamas'ın hack'leme sistemini çökertti" iddia edildi. İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, bunun Hamas'ın son 4 yıldaki 3. hack'leme girişimi olduğunu, Hamas'ın "artık dijital dünyadaki oyunda elini yükselttiğini" ve bunun şimdiye kadar kullandığı en karmaşık ve ileri düzey yazılım olduğunu söyledi.

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