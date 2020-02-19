Kan donduran son dakika haberi: Dünyaca ünlü eski sporcu cinnet geçirdi! 3 çocuğunu birden…

Yeni Zelanda'dan gelen son dakika haberi tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Eski rugby oyuncusu olan Rowan Baxter geçtiğimiz yıl eşinden ayrılmıştı. Eşi Hannah'ın çocukları ile görüşmesine izin vermemesi üzerinde psikolojisi bozulduğu iddia edilen eski sporcu sık sık sosyal medyadan intihara meyilli paylaşımlarda bulunuyordu. Öyle ki bu durum pek çok takipçisinin de dikkatinden kaçmamıştı. Yeni Zelanda'nın Brisbane şehrinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Baxter, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu arabayı sürerken bir anda arabayı ateşe verdi. Baxter'in eşi Hannah, arabadan kurtulmayı başarırken Baxter ve 3 çocuğu yanarak can verdi. Öte yandan yaşanan korkunç olayla ilgili o detay tüm dünyayı şoka uğrattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KORKUNÇ OLAY! ESKİ RUGBY OYUNCUSU ROWAN BAXTER ÜÇ ÇOCUĞUNU BİRDEN…

Korkunç olay tüm dünyada yankılanmaya devam ederken, araba yanmadan önce Baxter'in o hareketi herkesi şoka uğrattı.

İşte detaylar;