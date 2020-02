Koronavirüs oyunlara sıçradı! Oynamak için rezervasyon yapıyorlar

Dünya Koronavirüs endişesiyle diken üstünde. Her gün başta Çin olmak üzere bölgeden can kaybı haberleri geliyor. Bu durum da insanların virüs şartlarını merak ederek online oyunlarla deneyimleme isteğini arttırdı. Her şey olduğu gibi virüs de yine sanal dünya tarafından tüketilmekten kaçamadı. Çin'deki koronavirüsü salgını sonrası virüsle ilgili oyunlar sanal ortamda hızla yayılmaya başladı. Özellikle son günlerde ismi 'corona' olan birçok oyun başta Çin olmak üzere pek çok ülkede büyük ilgi görüyor. Uzmanlara göre oyunun bu denli yayılması ve ilgi görmesinin nedeni insanların oyunu bir simülasyon gibi görmesinden kaynaklanıyor. Son dönemde ilginin arttığı bu oyunlara girebilmek için sıra numarası almanız gerekiyor. Çünkü yoğunluk nedeniyle uygulama her oyuncuyu kabul edemiyor.





"SİMÜLASYON GİBİ GÖRÜYORLAR"

Koronavirüsüyle ilgili oyunlara ilginin arttığını ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Ordular tatbikat yaparlar ve kendilerini savaşa hazırlarlar. Yangın için tatbikat yapılır. Herhangi bir yangın durumunda kendimizi koruyabilelim diye. Deprem için tatbikatlar yapılır. Fakat biz bir virüs salgınıyla alakalı tatbikatın nasıl yapıldığını, virüs salgınında insanların nasıl davranması gerektiğini bu yaşanmadığı sürece maalesef bilemiyoruz. Bu da 'corona' isminde oyunların biraz daha talep görmesine neden oldu. Çünkü insanlar bunu simülasyon gibi görüyorlar. Bunu gerçekten merak ediyorlar. Neler oluyor, neler yaşanıyor. Biraz kafalarındaki soru işaretlerini çözebilmek ve anlayabilmek için ağırlıklı olarak bu oyunu indirdiklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.





'CORONA' İSİMLİ ÇOK FAZLA OYUN ÇIKMAYA BAŞLADI

Oyunda kullanıcılar tarafından virüs salgınının yayıldığını belirten Osman Demircan, kullanıcıların sanal tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğini de belirtti. Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunu oynayanlar aslında bir virüs salgınının parçası oluyorlar. Bir yerde salgını başlatıyorlar ve salgın diğer taraflara yayılıyor. Aslında oyunun içerisindeki şu an Çin'in yaşadığından çok farklı bir şey değil. Oyuncuları bekleyen şöyle bir tehlike var. Maalesef bir şey popüler olduğu zaman arkasında tehlikeleri de barındırmaya başlıyor. İsmi corona olan çok fazla oyun çıkmaya başladı. Bu oyunların birçoğunun içerisinde zararlı yazılımlar mevcut. Bu da bilgisayar ve tabletlerin kontrollerinin maalesef kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor. Bir virüsü araştırırken, bir virüsle alakalı oyun oynamak isterken kullandığımız dijital cihazın da virüsle dolmasına neden olabiliriz."



REZERVASYON NUMARALARI VERİLİYOR

Dünya genelinde bu tür oyunlara ilginin büyük olduğunu ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Çok ciddi bir ilgi var. Dünya genelinde herkes tarafından talep ediliyor. Çin de dahil. Ağırlık olarak Çin'de talep görüyor. Tüm dünyada ve ülkemizde de ciddi talep görüyor. Hatta üretici firma talepleri çok hızlı karşılayamadığı için rezervasyon numaraları veriyor. Oyunu oynamak isteyenleri 'sizin sıranız gelecek. Geldiği zaman oynayabileceksiniz' mesajıyla karşılıyor " ifadelerini kullandı.