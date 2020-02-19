Paris’e üç kadın aday

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta iki turlu yapılacak yerel seçimler öncesinde gözler başkent Paris'e çevrildi. Rus sanatçı Piotr Pavlensky, iktidar partisi LAREM'in Paris Belediyesi başkan adayı Benjamin Griveaux hakkında yayınladığı seks videosu ile ülkedeki politik dengeleri alt üst etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandala adı bulaşan sağ kolu Girevaux'nun çekilmesiyle yaşanan krize son noktayı koydu. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'ın Paris Belediye Başkanı adayı olması kararlaştırıldı. En iddialı ismi ise yüzde 24 oy potansiyeli ile mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo. İspanyol kökenli Hidalgo, Sosyalist Parti'den yeşiller ve komünistlerin de desteğini alarak belediye seçimlerini kazanmıştı. LAREM'in araştırmasına göre, Paris'i yönetmek için ikinci talip Fas kökenli eski Adalet Bakanı Rachida Dati. Yarışta iddialı bir performans sergileyen Dati, anketlerde elde ettiği yüzde 20 civarında puanla Hidalgo'nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Kaset skandalı ile ilgili ise Pavlensky ve kızarkadaşı gözaltına alındı.