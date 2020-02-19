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, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak durdurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:26 ABONE OL

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kararnameyle, Çin vatandaşlarının Rusya'ya girişinin geçici olarak yasaklandığını bildirdi.

Kararnamenin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalandığını belirten Golikova, "Şahsi, iş, eğitim ve turistik gerekçelerle Rusya'ya gelmek isteyen Çin vatandaşlarının ülkeye girişi, 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak şekilde durduruldu." dedi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Rusya'da bugüne kadar 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edilirken, iki hasta da karantinadaki tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.

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Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
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