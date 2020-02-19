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HABER: Vladimir kritik ismi görevden aldı! Ukrayna ve Kafkasya...

haberine göre; Devlet Başkanı Vladimir , Ukrayna ve Kafkasya danışmanı Vladislav resmen görevden aldı. Surkov, 'Putincilik' adını verdiği bir ideolojiyi ortaya atmış, bu ideolojinin geleceği şekillendireceğini öne sürmüştü. Bu açıklamaların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Surkov tatile çıkmıştı. Görevden almanın sebebi olarak Ukrayna ve Kafkasya politikalarında alınacak yeni kararlar gösterildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 13:58 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Vladimir Putin kritik ismi görevden aldı! Ukrayna ve Kafkasya...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve Kafkasya danışmanı Vladislav Surkov'u görevden aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ve Kafkasya danışmanı Vladislav Surkov'u görevden aldığı açıklandı.

PUTİNCİLİK İDEOLOJİSİNİ ORTAYA ATMIŞTI

Surkov, geçtiğimiz yılın Şubat ayında bir yazısında Putin'i överek, 'Putincilik' ismini verdiği ideolojinin geleceğin ideolojisi olduğunu savununca büyük bir kesim tarafından eleştirilere maruz kaldı.

GEREKÇE YENİ HAMLELER

Geçtiğimiz ay ise Putin'e istifa dilekçesini sunarak tatile çıkan Surkov'un geleceği hakkında belirsizlik sürerken Putin, Surkov'un görevden ayrılmasını onaylayan kararnameyi imzaladı. Surkov'un istifasının Putin'in talebi doğrultusunda gerçekleştiği belirtilirken, gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna ve Kafkasya politikalarındaki yeni hamleleri gösterildi.

Vladislav Surkov, Putin'in başbakanlığı döneminde yine Putin'in yardımcılığını yaparken 2013 yılından sonra Putin'in danışmanlığını yapmıştı.

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