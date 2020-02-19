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Devlet Televizyonu paylaştı; haberi dünyayı ayağa kaldırdı! O görüntüler...

’in Wuhan şehrinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve az süre içerisinde tüm bölgeye yayılan koronavirüsü her gün 100’e yakın kişinin ölümüne neden olmaya devam ediyor. Kovid-19 ile dünya çapında mücadele devam ederken, virüsün çıkış yeri olan Çin’den gelen görüntüleri salgının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Çin Devlet Televizyonu’nun bu sabah saatler 10.30’u gösterdiğinde yaptığı paylaşımlar tüm dünyayı hüzne boğdu. Öte yandan Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a yükselirken, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 07:19 ABONE OL
Çin Devlet Televizyonu paylaştı; son dakika haberi dünyayı ayağa kaldırdı! O görüntüler...

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs, dünya için de bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kovid-19 nedeniyle her gün 100 civarında insan hayatını kaybederken, Çin'de şuanda ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya çıktı. Çin Devlet Televizyonu'nun bu sabah saatler 10.30'u gösterdiğinde yaptığı paylaşımlar tüm dünyayı hüzne boğdu. İşte haberinin ayrıntıları…

ÇİN'DEN GELEN GÖRÜNTÜLER DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Çin Devlet Televizyonu'nun paylaştığı görüntülerde; Koronavirüsle mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire ile oğlunun görüntüleri ise dünyayı ayağa kaldırdı.

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Çin Devlet Televizyonu paylaştı; son dakika haberi dünyayı ayağa kaldırdı! O görüntüler...
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