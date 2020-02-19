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Trump: konusunda Erdoğan’la birlikte çalışıyoruz

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Trump: İdlib konusunda Erdoğan’la birlikte çalışıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, İdlib konusundaki sorunların çözümü için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Los Angeles'a hareketinden önce Joint Base Andrews Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Trump, bir soru üzerine hafta sonu Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi. Trump, "güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti. İdlib konusunda ABD ile Türkiye'nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, "Erdoğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz" dedi. Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti" ifadesine yer verilmişti.
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Trump: İdlib konusunda Erdoğan’la birlikte çalışıyoruz
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