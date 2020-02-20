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'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan o anları Ahaber'e anlattı

'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İki kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için operasyon başladı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammed korkunç anları A Haber'e anlattı.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:39 ABONE OL

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ırkçı silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz." dedi.

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KORKU DOLU ANLARI AHABER'E ANLATTI

Saldırıda yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Muhammed korku dolu anları Ahaber'e anlattı. Türk vatandaşı Muhammed, "Önce dışarıdan silahlı sesleri geldi biz içeride yemek yiyorduk, mekandaki çok sayıda insanı öldürdü, sonrasında bize ateş açmaya başladı. Yanımdaki arkadaşlarımdan biri vuruldu ve nefes alamadığını söyledi." dedi.

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Almanya'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları Ahaber'e anlattı
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