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Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

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Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Beyin ameliyatı olurken keman çaldı
İngiltere'de sıra dışı bir ameliyat gerçekleştirildi. Wight Adası'nda yaşayan 53 yaşındaki Dagmar Turner isimli kadın, beynindeki tümör için ameliyat olduğu esnada keman çaldı. Aldığı kemoterapi tedavisi sonuç vermeyince ameliyata alınan Turner'ın doktorları, beynin ameliyat yaptıkları bölgesindeki el koordinasyon merkezini çalıştırmak için keman çalmasını istedi. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu olan virtüözün durumunun iyi olduğu belirtildi. Turner ise "Ne çaldığımı hatırlamıyorum. Videodan gördüğüm kadarıyla doğaçlama şeyler çalmışım" dedi.
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Beyin ameliyatı olurken keman çaldı
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