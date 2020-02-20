Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

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İngiltere'de sıra dışı bir ameliyat gerçekleştirildi. Wight Adası'nda yaşayan 53 yaşındaki Dagmar Turner isimli kadın, beynindeki tümör için ameliyat olduğu esnada keman çaldı. Aldığı kemoterapi tedavisi sonuç vermeyince ameliyata alınan Turner'ın doktorları, beynin ameliyat yaptıkları bölgesindeki el koordinasyon merkezini çalıştırmak için keman çalmasını istedi. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu olan virtüözün durumunun iyi olduğu belirtildi. Turner ise "Ne çaldığımı hatırlamıyorum. Videodan gördüğüm kadarıyla doğaçlama şeyler çalmışım" dedi.