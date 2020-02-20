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'den açıklaması! Yeniden başladı

Birleşmiş Milletler'den 'daki ateşkese ilişkin bir açıklaması geldi. , Libya'da kalıcı sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.2.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 19:36 ABONE OL
BM'den son dakika Libya açıklaması! Yeniden başladı

Birleşmiş Milletler'den Libya'daki ateşkese ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." dedi.

Sözcü El Alam, toplantıların ne kadar süreceğini bu aşamada kestiremediklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere müzakerelerde her şey mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başkanlık Konseyi, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin salı günü Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya almıştı.

Komite toplantılarının yeniden başlaması için büyük çaba gösteren UNISMIL ise dün yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı sert şekilde kınamıştı.

UNISMIL, açıklamasında, Libya Liman'ına yapılan saldırının bir dizi zaiyatla sonuçlandığı ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan geminin vurulmasının gerçek bir felakete yol açabileceğine işaret ederek, "Trablus Limanı'nın dün Libya Ulusal Ordusu tarafından bombalanmasını güçlü bir şekilde ve yeniden kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirilmesinde bulunmuştu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

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Sözcü El Alam, toplantıların ne kadar süreceğini bu aşamada kestiremediklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere müzakerelerde her şey mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başkanlık Konseyi, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin salı günü Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya almıştı.

Komite toplantılarının yeniden başlaması için büyük çaba gösteren UNISMIL ise dün yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı sert şekilde kınamıştı.

UNISMIL, açıklamasında, Libya Liman'ına yapılan saldırının bir dizi zaiyatla sonuçlandığı ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan geminin vurulmasının gerçek bir felakete yol açabileceğine işaret ederek, "Trablus Limanı'nın dün Libya Ulusal Ordusu tarafından bombalanmasını güçlü bir şekilde ve yeniden kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirilmesinde bulunmuştu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

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BM'den son dakika Libya açıklaması! Yeniden başladı
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